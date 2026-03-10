PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - #polsiwi

Freudenberg (ots)

Am Montagmittag (09.03.2026) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Freudenberg leicht verletzt worden.

Gegen 12:00 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit einem weißem Seat von der Abfahrt der A45 nach links in Richtung Lindenberg abbiegen. Aussagen zufolge wurde der Autofahrer von der Sonne geblendet und übersah den von links kommenden 44-Jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:22

    POL-SI: Interaktive Tafeln aus Gesamtschule entwendet - #polsiwi

    Kreuztal (ots) - Von Freitag auf Montag (09.03.2026) sind interaktive Tafeln aus einer Gesamtschule in Kreuztal im Djurslandweg entwendet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter Zutritt über eine Tür in das Innere der Schule. Dort entwendeten sie insgesamt sechs interaktive Tafeln aus der Aula. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro. Die ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:00

    POL-SI: Nach illegalem Kfz-Rennen Flucht vor der Polizei - Zeugen gesucht -#polsiwi

    Siegen-Weidenau / Siegen-Geisweid (ots) - Am Freitagabend (06. März) hat ein Zeuge in Siegen-Weidenau ein illegales Rennen zwischen einem Audi und einem BMW beobachtet. Als die Polizei kurz darauf den BMW anhalten und kontrollieren will, flüchtet der Fahrzeugführer mit über 100 km/h durch Siegen. Gegen 21:03 Uhr rief über den polizeilichen Notruf ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren