Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Adelberg - Mit Motorrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hatte ein 19-Jähriger am Dienstag bei Adelberg.

Ulm (ots)

Um 17.30 Uhr war der Biker mit seiner Piaggio auf der L1147 von Oberberken in Richtung Adelberg unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze Rems-Murr-Kreis und Landkreis Göppingen, an der Einmündung Höhe Kaiserstraße fuhr vor dem Zweirad ein VW Tiguan. Der 21-Jährige am Steuer musste verkehrsbedingt anhalten. Scheinbar abgelenkt fuhr der 19-Jährige auf den VW auf. Der junge Fahrer prallte in das Heck des abbremsenden Autos. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 8.000 Euro, den der Piaggio auf ca. 2.000 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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