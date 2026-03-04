Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Reizgasaustritt in Abendschule

Dortmund (ots)

Am 04.03.2026 kam es gegen 17 Uhr an der Rheinischen Straße in einer Abendschule zum Austritt von einem gasförmigen Reizstoff. Dieser Stoff führte bei 16 Personen zu Reizungen der Atemwege. Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund entsendete nach dem ersten Anruf aufgrund des Meldebildes einen Löschzug zur Einsatzstelle sowie mehrere Rettungsmittel. Vor Ort konnten die betroffenen Personen durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt werden, bzw. einige Personen hatten sich schon selbstständig ins Freie begeben. Dort wurden die Menschen durch den Rettungsdienst gesichtet. Es stellte sich heraus, dass 14 der 16 Betroffenen, keine Beschwerden mehr hatten und aufgrund dessen nach Hause entlassen wurden. 2 Personen wurden auf eigenen Wunsch vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an den Schulleiter übergeben. Es waren insgesamt 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

