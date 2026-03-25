Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte Grün?

Am Dienstag stießen in Ulm zwei Autos auf einer Kreuzung zusammen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ulm (ots)

Um 8.45 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem Renault in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Die Seniorin fuhr aus dem Parkhaus Deutschhaus nach links in die Friedrich-Ebert-Straße, um weiter in Richtung Ehinger Tor zu fahren. In der Friedrich-Ebert-Straße war bereits eine 31-Jährige mit ihrem Opel unterwegs. Auch sie fuhr in Richtung Ehinger Tor. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Beide Fahrerinnen gaben gegenüber der Polizei an, dass sie an der Ampel bei Grün gefahren waren. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei deshalb um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/188-3312. Der Schaden an den Autos wird auf jeweils 3.500 Euro geschätzt. Der Renault musste abgeschleppt werden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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