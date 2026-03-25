Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Kontrolle bringt Verstoß ans Licht

Am Dienstag war ein 36-Jähriger ohne Führerschein auf der A8 bei Gruibingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 9 Uhr stoppte die Polizei den Audi A8 mit rumänischer Zulassung bei Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart. Bei der Kontrolle am Parkplatz "Am Kornberg" konnte der Fahrer einen gültigen französischen Führerschein vorzeigen. Anhand eines Datenabgleiches war aber schnell klar, dass der 36-Jährige in Deutschland nicht damit fahren durfte. Denn ihm wurde behördlicherseits wegen einer zurückliegenden Verkehrsstraftat in Deutschland das Führen von Fahrzeugen im Bundesgebiet untersagt. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er sofort eine Strafe in Höhe von 1.500 Euro wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bezahlen. Die Kennzeichen vom Auto wurden einbehalten.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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