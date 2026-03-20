Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Entwendetes Stromzaungerät

Dreis-Brück (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 18.03.2026, 18:15 Uhr und dem 19.03.2026, 13:30 Uhr wurde in der Nähe des Stausees in Dreis-Brück ein Stromzaungerät samt Erdungskabeln entwendet. Das Gerät war an einem Zaun angebracht, welcher den Teil einer Grünfläche umfriedet.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Daun, Tel. 06592/96260 entgegen.

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