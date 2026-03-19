POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung
Wittlich (ots)
Am 15.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Altglascontainer in der Beethovenstraße in Wittlich und lagerten dort mehrere Säcke mit Abfall ab, welcher dort nicht hätten entsorgt werden dürfen.
Eine Umweltgefährdung ergab sich nicht.
Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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