Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Kinheim (ots)

Am 18.03.2026 kam es in Kinheim, Kröver Straße, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Grundstücksmauer beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Kröver Straße von Kröv kommend in Richtung Kinheim. Ortseingang Kinheim kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Grundstücksmauer.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell