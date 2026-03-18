PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Kinheim (ots)

Am 18.03.2026 kam es in Kinheim, Kröver Straße, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Grundstücksmauer beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Kröver Straße von Kröv kommend in Richtung Kinheim. Ortseingang Kinheim kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Grundstücksmauer.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengekommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 18:42

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

    Prüm (ots) - Am Dienstag, dem 17.03.2026, gegen 07:10 Uhr ereignete sich in der Heldstraße 4, 54595 Prüm, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der unbekannte Fahrradfahrer kollidierte mit dem fahrenden Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Pkw. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er trug eine grüne Jacke, eine ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 14:08

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Prüm (ots) - Im Zeitraum vom 17.03.2026, 17:00 Uhr, bis zum 18.03.2026, 13:00 Uhr, wurde auf dem Lehrerparkplatz des Regino-Gymnasiums im Prümer Eulenrech ein dort abgestellter, schwarzer VW Polo an der Heckklappe beschädigt. Dem Spurenbild nach zu urteilen, dürfte ein bislang unbekannter PKW den VW Polo beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher*in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren