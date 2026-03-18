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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz, Urkundenfälschung

Osann-Monzel (ots)

Am 17.03.2026 gegen 21:43 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Speicher mit seinem Fahrzeug die Trierer Straße in Osann-Monzel.

Hier fuhr er augenscheinlich bewusst auf eine angrenzende Wiese, wo er sich aufgrund der Nässe letztlich mit seinem Fahrzeug festfuhr.

Eine Überprüfung der Person durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich ergab, dass der junge Mann mit über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig und zudem nicht im Besitz einer gültigen und erforderlicher Fahrerlaubnis war.

Eine Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass dieses nicht ordnungsgemäß zugelassen und versichert war. Der 28-jährige Fahrzeugführer hatte darüber hinaus Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht, welche für dieses zu keiner Zeit ausgegeben waren.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen wurden sichergestellt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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