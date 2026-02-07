PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Murrhardt: Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Am Samstag gegen 01:40 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Landesstraße 1066 von Murrhardt in Richtung Sulzbach/Murr mit seinem PKW VW Golf. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er dabei mehrmals von der Fahrbahn ab und konnte schließlich von einer Polizeistreife gestellt werden. Da der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, musste er zur Durchführung einer Blutentnahme vorläufig festgenommen werden. Bereits hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten fortlaufend und im Krankenhaus leistetet er bei der Durchführung der Blutentnahme erheblichen Widerstand gegen die Maßnahme. Hierdurch wurden zwei Polizeibeamte und auch der 23-Jährige leicht verletzt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

