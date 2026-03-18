Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bausendorf (ots)

Am 17.03.2026 gegen 17:46 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Hermeskeil mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 49 zwischen Kinderbeuern und Wittlich.

Hier im Bereich der Ortslage von Bausendorf fuhr er an zwei am Fahrbahnrand haltenden Transportern vorbei, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Wittlich-Land, welcher sich im Gegenverkehr befand, musste eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.

Ein dahinterfahrender 31-jähriger Fahrzeugführer erkannte dies aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug des 41-Jährigen auf.

Der 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, sein Fahrzeug musst abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell