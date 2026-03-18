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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

Hontheim (ots)

Im Zeitraum 01.03.2026 bis 13.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter im Bereich der Ortslage von Hontheim in ein abgelegenes Waldgebiet in die Nähe des Alfbachs. Dort entsorgten sie mehrere Autoteile eines Personenkraftwagens der Marke Mercedes-Benz. Die entsorgten Gegenstände wurden durch Gemeindearbeiter gefunden und entsorgt. Eine Gefahr für das Gewässer bestand nicht. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Im Zeitraum 01.03.2026 bis 16.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter an die Bundesstraße 421 zwischen Hontheim und Bausendorf. Hier wurde üblicher Hausmüll entsorgt. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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