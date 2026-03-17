Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter entwenden Dieselkraftstoff

Bernkastel-Kues (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche kam es in der Nähe zur Gaststätte Waldschenke "Eiserne Weinkarte" zu Diebstählen von Dieselkraftstoff.

Der oder die Täter beschädigten hierbei gewaltsam die Tankdeckel zweier Fahrzeuge (Raupe und Traktor) und pumpten nach ersten Erkenntnissen eine größere Menge Diesel ab. Zumindest bei der Raupe kann der Tatzeitraum auf vergangene Nacht eingegrenzt werden.

Zum Abtransport könnte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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