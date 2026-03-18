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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Überwachung des Schulwegs

Osann-Monzel (ots)

Am 17.03.2026 zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im Bereich des Schulwegs in Osann-Monzel durch.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden insgesamt mehr als 15 Fahrzeuge und Fahrzeugführer*innen kontrolliert.

Es wurde ein Augenmerk auf die ordnungsgemäße Personensicherung, insbesondere von Kindern gelegt.

Erfreulicherweise musste nur eine Verwarnung ausgesprochen werden. Es fanden beratende Gespräche statt.

Die Kontrolltätigkeit wurde durch alle sehr positiv aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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