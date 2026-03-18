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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung und Beleidigung

Wittlich (ots)

Am 17.03.2026 gegen 11:45 Uhr befand sich eine 78-jährige Geschädigte in der Schlossgalerie in Wittlich.

Hier wurde sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich und unvermittelt durch einen unbekannten Mann verbal angegriffen, welcher die Dame massiv beleidigte und ihr im Anschluss mit körperlicher Gewalt drohte.

Ein, durch die laute Eskalation des Mannes aufmerksam gewordener Zeuge gesellte sich zu der Geschädigten, so dass der Tatverdächtige sich schließlich entfernte.

Die Motivlage dieser verbalen Eskalation des Tatverdächtigen ist bisher ungeklärt.

Insbesondere der aufmerksame und mutige Zeuge darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: ca. 1,90 cm groß, gepflegte Erscheinung, kurze Haare, trug helle Jacke und eine karierte Kuscheldecke

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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