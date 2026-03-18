Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Im Zeitraum vom 17.03.2026, 17:00 Uhr, bis zum 18.03.2026, 13:00 Uhr, wurde auf dem Lehrerparkplatz des Regino-Gymnasiums im Prümer Eulenrech ein dort abgestellter, schwarzer VW Polo an der Heckklappe beschädigt. Dem Spurenbild nach zu urteilen, dürfte ein bislang unbekannter PKW den VW Polo beim Vorbeifahren mit einem Außenspiegel touchiert haben. Im Anschluss entfernte sich der/die Unfallverursacher*in unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

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