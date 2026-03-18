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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrer

Prüm (ots)

Am Dienstag, dem 17.03.2026, gegen 07:10 Uhr ereignete sich in der Heldstraße 4, 54595 Prüm, ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der unbekannte Fahrradfahrer kollidierte mit dem fahrenden Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des Pkw. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: Er trug eine grüne Jacke, eine lange helle Jeans und einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift. Ein Helm wurde nicht getragen. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

PKA'in Hoffmann
Tel.: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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