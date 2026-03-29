Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Schuppen durch Elektrogerät in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, wurde ein Brand im Justus-Liebig-Weg mitgeteilt. In einem Holzschuppen war Feuer ausgebrochen. Daneben stehende Bäume entzündeten sich durch die Hitze. Die Bewohner des Hauses mussten vorübergehend ihre Wohnung verlassen. Als Ursache wird bisher ein Kurzschluss an einem Holzspalter angenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ob die Photovoltaikanlage vom Nachbargebäude Schaden genommen hat, muss noch geprüft werden. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus wurde verhindert. Die Bewohner durften nach zwei Stunden wieder ihr Heim beziehen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Laupheim war mit 12 Fahrzeugen und 54 Mann im Einsatz.

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