Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahranfänger knallte mit Papa's Auto gegen eine Hauswand

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.50 Uhr, fuhr der 18-jährige allein mit Papa's Auto durch die Stadt. Von der Poststraße wollte er nach links in die Großeislinger Straße abbiegen. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete gab er kräftig Gas. Der Mercedes mit 280 KW Leistung brach auf regennasser Straße mit dem Heck aus. Das Auto drehte sich um 180 Grad überfuhr einen Gehweg und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahranfänger, der noch keine zwei Monate im Besitz eines Führerscheins war, blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Der Schaden am Haus kann noch nicht bemessen werden.

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