Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Aufräumaktion Schmuck gefunden, Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

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Hanstedt/Nindorf (ots)

Im Rahmen der Dorfputzaktion in der Samtgemeinde Hanstedt waren auch Freiwillige im Raum Nindorf unterwegs. Im Bereich des Fastwegs, östlich des Wildparks, stießen sie dabei auf eine Schmuckschatulle mit zahlreichen Ketten, Ringen, Ohrsteckern und Broschen. Der Fund wurde an die Polizei weitergegeben.

Die Beamten vermuten, dass es sich um aussortiertes oder zurückgelassenes Diebesgut handelt. Bislang konnten die Schmuckstücke aber keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Durch die Veröffentlichung von Fotos der zum Teil sehr auffälligen Schmuckstücke erhoffen sich die Ermittlerrinnen und Ermittler nun Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer.

Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

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