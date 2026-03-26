Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Einbruch am 18.03.2026: Polizei sucht Eigentümer zurückgelassener Werkzeuge (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/6238826)

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Buchholz (ots)

Wie berichtet, war es am 18.03.2026 zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße Am Hang gekommen, bei dem die Täter bereits herausgeschafftes Diebesgut und Werkzeug im Garten zurückgelassen hatten. Darunter befanden sich ein 80 cm langer Vorschlaghammer der Marke Lux Tools, Hammerkopf 18 cm, sowie ein roter Spaltkeil.

Vermutlich wollten die Diebe damit ein Wertgelass öffnen, das sie aus dem Haus geholt hatten. Dazu kamen sie aber nicht mehr, weil sie gegen 22.20 Uhr von den heimkehrenden Bewohnern gestört wurden.

Die beiden Werkzeuge gehören nicht zum tatbetroffenen Haushalt. Möglicherweise entwendeten sie die Werkzeuge in der Nachbarschaft, nachdem sie im Haus auf den Tresor gestoßen waren.

Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Medienhinweis: Fotos der beiden Gegenstände sind in der digitalen Pressemappe zum Download eingestellt.

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