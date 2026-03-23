Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Transporter und Metall gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Streit am Angelsee ++ Stelle/A 39 - Unklarer Unfallhergang, Polizei sucht Zeugen

Brackel (ots)

Transporter und Metall gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 22.3.2026, sind Diebe in ein Firmengebäude an der Büntestraße eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein Fenster aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude.

Die Täter nahmen einen Nissan Kleintransporter (NV 400) und beluden diesen mit Kupferteilen aus dem Lager. Anschließend entwendeten sie das Fahrzeug mitsamt der weiteren Beute. Der Schaden liegt im fünfstelligen Eurobereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Maschen - Streit am Angelsee

Am Sonntag, 22.3.2026, gegen 17:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Angelsee an der Winsener Landstraße gerufen. Dort war es zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen von Besuchern gekommen. Im Zuge dessen verletzten sich vier Männer im Alter von 27, 30,31 und 33 Jahren gegenseitig durch Schläge und Tritte, so dass sie vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Die Polizei leitete gegen die vier Beteiligten Strafverfahren ein.

Die Hintergründe sind noch unklar. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei zu melden.

Stelle/A 39 - Unklarer Unfallhergang, Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, 22.3.2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der A 39, zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen, zu einem Zusammenstoß zwischen dem weißen BMW X5 einer 61-jährigen Frau und dem dunklen VW Golf Eines 45-jährigen Mannes. In der Folge kollidierte der Golf mit der Mittelschutzplanke und wurde erheblich beschädigt. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Inwieweit ein Spurwechsel des BMW oder ein Überholmanöver des VW den Unfall verursachte, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 620-200.

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