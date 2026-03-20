Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Jesteburg - Eingangstür hielt stand ++ Tostedt - Exhibitionistische Handlungen

Seevetal/Hittfeld (ots)

Tageswohnungseinbruch

An der Straße Zu den Reetwiesen kam es am Donnerstag, 19.3.2026, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:15 Uhr begaben sich die Täter auf die Rückseite des Hauses und brachen eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie einige Räume und flüchteten. Ob sie Beute machten, ist noch unbekannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Jesteburg - Eingangstür hielt stand

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.3.2026, 18:00 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr versuchten Diebe, in einen Friseursalon an der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter setzten mehrfach ihre Hebelwerkzeuge an der Eingangstür an und verursachten Sachschaden. Letztlich gelang es ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen. Hinweise nimmt die Polizei in Jesteburg unter der Tel.-Nr. 04183 778550 entgegen.

Tostedt - Exhibitionistische Handlungen

Am Donnerstag, 19.3.2026, gegen 14:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen Mann, der im Bereich der Bahnhofstraße mit heruntergelassener Hose am Fahrbahnrand gestanden hatte und sein Geschlechtsteil präsentierte. Der Mann konnte zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Etwas später war der Mann auch noch in der Poststraße in gleicher Art und Weise in Erscheinung getreten. Gegen 16:50 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung den mutmaßlichen Verursacher an. Der 32-Jährige wurde bis zum Abend in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

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