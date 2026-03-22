Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 20.03.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 22.03.2026, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Wulfsen - gefährliche Körperverletzung - ein Täter festgenommen, zweiter Täter flüchtig

In der Nacht von Freitag, 20.03.2026 auf Samstag, 21.03.2026 kam es in Wulfsen zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen. Nach einem zunächst verbalen Streit entwickelte sich auf offener Straße eine körperliche Auseinandersetzung. Im Rahmen dessen wurde ein 28-jähriger Mann mit einem Messerstich schwer verletzt. Zudem erlitt ein 26-jähriger Mann durch Schläge und Tritte leichte Verletzungen. Die beiden männlichen Täter (20 und 34 Jahre) flüchteten anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Durch Zeugenaussagen sowie umfangreiche polizeiliche Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden. Einer der Beschuldigten wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 entgegen.

Stelle - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, den 20.03.2026 gelangten Täter in der Mittagszeit in der Straße Am Osterberg in ein Wohnhaus, indem sie zuerst das Fenster des Wintergartens und dann ein weiteres Fenster am Wohnhaus aufhebelten. Im Wohnhaus durchwühlten die Täter sämtliche Räume und verließen im Anschluss das Haus in unbekannte Richtung.

Jesteburg - Einbruch in Einfamilienhaus

In dem Zeitraum von Mittwoch, 18.03.2026 bis Samstag, 21.03.2026 hebelten Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße auf und gelangten so ins Wohnhaus. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bisher unklar.

Buchholz - Brand in Asylbewerberunterkunft

Am Samstagmorgen ist es zu einem Brand in der Asylbewerberunterkunft gekommen. Ein Container mit mehreren Wohneinheiten stand in Vollbrand. Die freiwilligen Feuerwehren rückten mit großem Aufgebot aus und löschten das Feuer. Nur ein Bewohner wurde durch das Feuer leicht verletzt. Einige Wohneinheiten sind durch das Feuer nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden durch die Feuerwehren ins Rathaus der Stadt Buchholz gefahren und konnten sich dort während der Löscharbeiten aufhalten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein Bewohner sein Zimmer aus suizidaler Absicht in Brand gesetzt hat. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird derzeit auf ca. 30.000 - 50.000EUR geschätzt.

Buchholz - Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin

Am Donnerstag, den 19.03.2026, gegen 11:15 Uhr kommt es in der Kirchenstraße an einem Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wird. Der Unfall wird nachträglich auf der Dienststelle angezeigt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Meckelfeld - Körperverletzung - Täter und Opfer sind unbekannt

Am Sonntag, 22.03.2026, gegen 10:45 Uhr kommt es in der Straße Rampe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Im Anschluss entfernen sich beide Personen mit einem grauen Pkw, vermutlich VW Golf, in unbekannte Richtung. Die Auseinandersetzung wird durch Zeugen gemeldet.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 zu melden.

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