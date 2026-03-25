Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dohren - Wohnmobil entwendet ++ Seevetal/ Meckelfeld - Verfolgungsfahrt und Unfälle ++ Marschacht - Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Landkreis Harburg (ots)

Dohren - Wohnmobil entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag ein Wohnmobil der Marke Citroen Pössl. Das graue Fahrzeug war in der Straße Am Holzfeld geparkt. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich die Kennzeichen WL-NM 625 an dem Auto. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850 entgegen.

Seevetal/ Meckelfeld - Verfolgungsfahrt und Unfälle

Beamten der Polizei Seevetal fiel am Dienstagabend ein Fahrzeug im Appenstedter Weg auf. Das Fahrzeug wurde von einer augenscheinlich sehr jungen Person geführt. Einer geplanten Kontrolle entzog sich der Mercedesfahrer. Dabei fuhr er rücksichtslos und ohne Beleuchtung über rote Ampeln. In einer engen Wohnstraße wurden zudem drei Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer gab trotzdem Gas. Um die Gefahr für Dritte zu minimieren, brachen die Beamten die Verfolgungsfahrt ab. Weitere Ermittlungen führten letztlich zu einem geständigen 16Jährigen aus Buchholz. Dieser nutzte das Fahrzeug eines Familienangehörigen ohne, dass dieser es wusste. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Marschacht - Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstag in der Elbuferstraße in Obermarschacht. Nach bisherigen Ermittlungen betrat ein 76Jähriger Mann die Elbuferstraße in Höhe einer Arztpraxis. Dabei achtete er nicht auf den fließenden Verkehr. Eine 40Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie erfasste den Mann mit ihrem Dacia. Dieser wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die Elbuferstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Buchholz - Betrunken gegen geparktes Fahrzeug

Ein 27Jähriger befuhr am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr den Lohbergenweg aus Sprötze kommend. In Höhe der Unfallstelle übersah er mutmaßlich ein ordentlich am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug und fuhr ungebremst auf den Mercedes auf. Dieser und auch der Renault des Fahrers wurden erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Den aufnehmenden Beamten fiel eine Alkoholfahne auf. Ein Test ergab dann einen Wert knapp über einem Promille. Dem Buchholzer wurde eine Blutprobe ent- und der Führerschein abgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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