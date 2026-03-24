Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diesel aus Sattelzugmaschine gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22.03., auf Montag, 23.03.2026, haben bislang unbekannte Täter Diesel aus einer abgestellten Sattelzugmaschine aus Nürnberg gestohlen. Die Sattelzugmaschine samt Auflieger war auf einem unbefestigten Parkplatz im Moorweg in Neu Wulmstorf abgestellt worden. Der Tatort grenzt süd- östlich an ein Waldstück an. Der oder die Täter haben gewaltsam den Tankverschluss an dem Fahrzeug geöffnet und etwa 150 Liter Diesel abgesaugt und mitgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeistation Neu Wulmstorf unter 040-33441990 entgegen.

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