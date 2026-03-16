Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 13.03.2026 bis zum 16.03.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 150 erfassten Einsatzlagen (davon 35 Strafanzeigen und 21 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier. Weiterhin waren diverse Wahlkampfveranstaltungen zu verzeichnen. Ebenfalls in Trier zu Besuch, war der Vizekanzler Herr Lars Klingbeil.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

[~] Polizeieinsatz in der Paulinstraße - Widerstand gegen Polizeibeamte [~] Trier, 14. März 2026 - Am Freitag, den 14.03.2026, gegen 15:55 Uhr, wurde der Polizei eine randalierende Person in der Paulinstraße in Trier gemeldet. Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen Mann, der sich aggressiv verhielt, gegen Windschutzscheiben schlug und auf die Fahrbahn sprang. Der Mann musste durch die eingesetzten Polizeibeamten fixiert werden. Während der Maßnahmen beleidigte er die Beamten. Zudem stand er deutlich unter Alkoholeinfluss. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Auch dort zeigte er weiterhin aggressives Verhalten und leistete Widerstand. Dabei trat er nach einer Polizeibeamtin und verletzte diese. Die Beamtin blieb jedoch dienstfähig.

[~] Widerstand im Mergener Hof [~] Trier, 14. März 2026 - Am Samstagabend, den 14.03.2026, gegen 20:46 Uhr, wurde die Polizei zu einer Veranstaltung in der Rindertanzstraße in Trier gerufen. Ein Mann hatte im Mergener Hof ein Konzert besucht, ohne den Kassenbereich ordnungsgemäß zu passieren und den Eintritt zu entrichten. Der Veranstalter verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Beschuldigten im Backstagebereich antreffen. Beim Erblicken der Polizeikräfte flüchtete der Mann in den Veranstaltungsraum und beleidigte die Beamten mehrfach. Als die Polizeibeamten den Mann ergriffen, setzte er die Beleidigungen fort und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Während der Verbringung zur Dienststelle musste der Beschuldigte durch mehrere Beamte fixiert und getragen werden.

[~] Vermutlicher Betrugsversuch durch angebliche Handwerker - Polizei bittet um Hinweise [~] Trier, 12. März 2026 - Am Donnerstag, den 12.03.2026, gegen 12:50 Uhr, erschien eine Arbeiterkolonne bei einer Frau in Trier und bot an, Arbeiten an ihrer Dachrinne durchzuführen. Obwohl die Mitteilerin das Angebot ablehnte, begannen die Personen dennoch mit den Arbeiten. Im Anschluss verlangten die Männer eine Bezahlung für die durchgeführten Tätigkeiten. Nachdem ein Teilbetrag gezahlt wurde, entfernte sich die Gruppe vom Ort. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei derartigen Vorgehensweisen häufig um eine bekannte Betrugsmasche handelt, bei der vermeintliche Handwerker unangekündigt Arbeiten anbieten, diese ohne Zustimmung durchführen und anschließend hohe Geldbeträge fordern. [~] Präventionshinweis der Polizei: [~] Seien Sie bei unangekündigten Handwerksangeboten an der Haustür besonders vorsichtig. Lassen Sie keine Arbeiten ohne vorherige Vereinbarung oder schriftliches Angebot durchführen und leisten Sie keine sofortigen Barzahlungen. Im Zweifel kontaktieren Sie eine vertraute Person oder informieren Sie die Polizei.

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