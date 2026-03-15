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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht und hohem Sachschaden

Konz (ots)

Am Sonntag den 15.03.26 gegen 3 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Konz. Ein Pkw Skoda befuhr die Granastraße in Richtung Konzerbrück. Zunächst streifte das Fahrzeug einen anderen Skoda, der in Höhe Hausnummer 43 geparkt war, bevor es im weiteren Verlauf in Höhe Hausnummer 25 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Die Insassen des Verursacherfahrzeugs entfernten sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 - 50.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall, insbesondere zur Person, die das Fahrzeug führte, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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