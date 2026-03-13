PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der L 160

Herrstein (ots)

Am 13.03.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der L160, auf Höhe der Ortslage Herrstein, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher kam zu weit in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Hierbei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei Idar-Oberstein bittet etwaige Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 13.03.2026 – 11:46

  • 11.03.2026 – 21:05

