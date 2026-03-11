PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Spendenbox von Friedhof entwendet

Kastel-Staadt (ots)

In der Zeit vom 09.03.2026, 14:30 Uhr bis 10.03.2026, 08:30 Uhr kam es auf dem Friedhof Kastel-Staadt zu einem Diebstahl. Eine Spendenbox, welche an einer im Boden verankerten Eisenstange befestigt war, wurde entwendet. Hierzu wurde durch den unbekannten Täter die Stange abgeschnitten und ebenfalls mitgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581-91550
E-Mail: pisaarburg.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

