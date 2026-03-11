Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung B41 zwischen Hochstetten-Dhaun und Idar-Oberstein

Hochstetten-Dhaun/Idar-Oberstein (ots)

Am 09.03.2026 kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B41. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Münchner Kennzeichen habe demnach auf der Fahrtstrecke zwischen Hochstetten-Dhaun und Idar-Oberstein mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere PKW und auch LKW verbotswidrig überholt. Der Gegenverkehr habe aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise teilweise ausweichen und auch stark abbremsen müssen.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer des Gegenverkehrs, welche durch den Fahrer gefährdet wurden, sich unter der 06781-5610 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell