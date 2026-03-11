Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Bundesstraße 407 (ots)

Im Zeitraum vom 07.03.2026 und 11.03.2026 kam es entlang der B407 von Hermeskeil OT Höfchen bis Kell am See zur Sachbeschädigung an mehreren Großflächenwahlplakaten diverser Parteien. Durch bislang unbekannte/n Täter wurden die Plakate mit Schriftzügen in roter und silberner Farbe großflächig verunstaltet.

Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.

