Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere unbekannte Knallgeräusche

Morbach (ots)

Am Morgen des 12.03.26 meldet eine Anwohnerin aus Morbach, dass sie in der Nacht auf Mittwoch und auf Donnerstag jeweils im Zeitraum 03:30-04:00 Uhr ca. 10-12 laute Knallgeräusche wahrgenommen habe. Die Knallgeräusche wären kurz hintereinander, etwa innerhalb von einer Minute zu hören gewesen. Eine weitere Zeugin habe das Knallen am frühen Donnerstagmorgen ebenfalls wahrgenommen und dabei auch ein helles Licht festgestellt. Feuerwerksraketen oder einen Zusammenhang mit einen Meteoriteneintritt würde sie jedoch ausschließen. Aufgrund der lediglich sehr lokalen Erscheinung dürfte dies auch plausible sein. Eine Nachfrage bei den örtlichen Gewerbebetrieben, die auch nachts arbeiten, führte zu dem Ergebnis, dass eine Verursachung hier sehr sicher ausgeschlossen werden kann. Auch die Verursachung durch einen Jäger kann nach Rücksprache mit dem zuständigen JAB als ausgeschlossen angesehen werden. Zu einer Schadensmeldung, die im Zusammenhang mit den Knallgeräuschen stehen könnten, ist es bislang nicht gekommen.

Zeugen, die weitere Hinweise zur Ursache der Knallgeräusche geben können, werden gebeten, diese bei der Polizei Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
