POL-PDTR: Nachtragsmeldung - Mehrere unbekannte Knallgeräusche

Morbach (ots)

Aufgrund der gesteuerten Pressemeldung haben sich zwei Zeugen bei der Polizei Morbach gemeldet. Beide teilten unabhängig voneinander mit, in der Nacht auf Donnerstag gegen 03:42 Uhr ebenfalls die Knallgeräusche gehört zu haben. Zudem seien eindeutig kleinere Leuchtkörper, vergleichbar einer Feuerwerksbatterie, zu sehen gewesen. Im Bereich der durch die Zeugen geschilderten Ereignisse konnte eine entsprechende Feuerwerksbatterie (16x Schuss) aufgefunden werden.

Damit dürften die wahrgenommenen Knallgeräusche zweifelsfrei als Feuerwerksbatterie und damit ungefährlich einzustufen sein.

