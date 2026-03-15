POL-PDTR: Beschädigung von Wahlplakaten

Konz (ots) - Am Sonntag den 15.03.26 gegen 3 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Konz. Ein Pkw Skoda befuhr die Granastraße in Richtung Konzerbrück. Zunächst streifte das Fahrzeug einen anderen Skoda, der in Höhe Hausnummer 43 geparkt war, bevor es im weiteren Verlauf in Höhe Hausnummer 25 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW kollidierte. Die Insassen des ...

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