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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Beschädigung von Wahlplakaten

Birkenfeld/Nahe (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 14.03.2026 21:00 Uhr bis zum Sonntag, den 15.03.2026 ca. 08:20 Uhr kam es in Rötsweiler-Nockenthal, Saarstraße Höhe Einfahrt Bergweg, zu einer Beschädigung von zwei Wahlplakaten. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Birkenfeld bittet um Ihre Hilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782 / 9910
Telefax: 06782 / 99150
E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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