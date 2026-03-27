Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zimmerbrand in einer Unterkunft für Geflüchtete ++ Buchholz - Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Neu Wulmstorf (ots)

Zimmerbrand in einer Unterkunft für Geflüchtete

Am Marktplatz kam es Donnerstag, 26.3.2026, zu einem Brand in der Unterkunft für Geflüchtete. Gegen 16:20 Uhr brach das Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss aus. Noch während die Bewohner das Haus verließen, trafen die ersten Rettungskräfte ein und begannen, parallel zur Evakuierung, mit den Löscharbeiten. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht.

Insgesamt sieben Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Drei von ihnen kamen zu weiteren Abklärung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohner wurden im benachbarten Rathaus betreut.

Neun Wohneinheiten waren durch die Rauchausbreitung und den Löscheinsatz zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Ausländerbehörde des Landkreises hat die Unterbringung der betroffenen Bewohner organisiert.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf strafbare Handlungen gibt es bislang nicht.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei aufgrund 50.000 EUR geschätzt.

Buchholz - Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

In der Straße Uhlenberg sind Diebe am Donnerstag, 26.3.2026, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 23:15 Uhr. Die Täter hatten zunächst eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Räume durchsucht. Sie erbeuteten Schmuck und flüchteten damit unbemerkt wieder aus dem Haus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

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