Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher gestört ++ Winsen - Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Buchholz (ots)

Einbrecher gestört

Im Pütjerweg machten sich Diebe gestern, 25.3.2026, an der rückwärtigen Terrassentür eines Hauses zu schaffen. Die Täter entfernten gegen 20:15 Uhr zunächst die Fliegengittertür und versuchten dann, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohner wurden auf Geräusche aufmerksam und schalteten das Licht ein. Daraufhin flüchteten die Täter durch den Garten in unbekannte Richtung. Es blieb bei geringem Sachschaden an der Tür.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

Winsen - Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Ein 40-jähriger Mann ist gestern, 25.3.2026, vorläufig festgenommen worden.

Gegen 21:20 Uhr hatte er vor einem Discounter an der Bahnhofstraße das Personal beleidigt, nachdem ihm dort kurz zuvor ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Im Zuge des Streitgesprächs kam es zu einer Rangelei, bei der er einem 32-jährigen Mann ein Fahrradschloss gegen den Kopf schlug und diesen dadurch leicht verletzte.

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Hierbei und auch bei den nachfolgenden Maßnahmen auf der Dienststelle beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten fortwährend. Gegen den 40-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Da in anderer Sache bereits ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann vorlag, wurde er heute in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

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