Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Zweifaches Tötungsdelikt in Raunheim: Hinweistelefon geschaltet

Wiesbaden (ots)

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen (17.03.) in einem Raunheimer Bistro, sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Sachdienliche Hinweise können über das Hinweisportal https://he.hinweisportal.de/raunheim sowie das Hinweistelefon 06151 / 969 53 111 an die Polizei gegeben werden.

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