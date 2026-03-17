LKA-HE: Zweifaches Tötungsdelikt in Raunheim: Hinweistelefon geschaltet
Wiesbaden (ots)
Nach dem zweifachen Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen (17.03.) in einem Raunheimer Bistro, sucht die Polizei weiterhin Zeugen.
Sachdienliche Hinweise können über das Hinweisportal https://he.hinweisportal.de/raunheim sowie das Hinweistelefon 06151 / 969 53 111 an die Polizei gegeben werden.
Rückfragen bitte an:
Hessisches Landeskriminalamt
Virginie Wegner
Telefon: 0611/83-80100
E-Mail: kommunikation.hlka@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell