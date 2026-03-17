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Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Zweifaches Tötungsdelikt in Raunheim: Hinweistelefon geschaltet

Wiesbaden (ots)

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen (17.03.) in einem Raunheimer Bistro, sucht die Polizei weiterhin Zeugen.

Sachdienliche Hinweise können über das Hinweisportal https://he.hinweisportal.de/raunheim sowie das Hinweistelefon 06151 / 969 53 111 an die Polizei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Hessisches Landeskriminalamt
Virginie Wegner
Telefon: 0611/83-80100
E-Mail: kommunikation.hlka@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Hessisches Landeskriminalamt, übermittelt durch news aktuell

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