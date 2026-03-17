Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Nach zweifachem Tötungsdelikt in Raunheim: Hessisches Landeskriminalamt übernimmt die Ermittlungen - Zeugen gesucht!

Wiesbaden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Hessischen Landeskriminalamtes

Nach einem zweifachen Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen (17.03.) in dem Bistro "Onyro" in der Frankfurter Straße in Raunheim, ist die hessische Polizei vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 03:45 Uhr das Lokal betreten und unmittelbar auf zwei Männer geschossen haben.

Bei den Opfern handelt es sich um den 62-jährigen Betreiber des Bistros und einen weiteren 34-jährigen Mann.

Der Tatort sowie der umliegende Bereich wurden weiträumig abgesperrt. Aktuell finden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt. Die Tatortgruppe ist im Einsatz. Ebenso wurden Verkehrssperrungen eingerichtet, die weiter andauern.

Die Hintergründe der Tat, ebenso wie die Motivlage, werden derzeit intensiv ermittelt.

Sachdienliche Hinweise können über das Hinweisportal https://he.hinweisportal.de/raunheim an die Polizei weitergegeben werden.

Die Pressehoheit obliegt grundsätzlich der zuständigen Staatsanwaltschaft Darmstadt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

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