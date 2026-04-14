Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldkassette nach Einbruch in Erfurter Café im Flussarm entdeckt

Erfurt (ots)

Vergangenes Wochenende brachen Unbekannte in ein Café in der Erfurter Altstadt ein. Die Täter hebelten eine Tür des Lokals auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus dem Tresenbereich entwendeten sie anschließend eine Geldkassette mit Bargeld sowie ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von etwa 800 Euro. Montagmittag (13.04.2026) wurde die gestohlene Geldkassette dann in der "Wilden Gera" im Bereich der Bergstrombrücke in der Nonnengasse aufgefunden. Im Zuge der weiteren Prüfung wurde der Einbruch in das Café anschließend bekannt. Die Polizei stellte die Geldkassette sicher und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. (DS)

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