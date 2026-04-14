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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen in Erfurt

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es von Sonntag (12.04.2026) bis Dienstag (14.04.2026) zu zwei Fällen von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Zunächst beschädigten Unbekannte im Tatzeitraum von Sonntag bis Montag auf einem Kurzzeitparkplatz im Rhodaer Weg einen geparkten Mazda. Die Täter schlugen die Heckscheibe des Autos ein und beschädigten zudem die Heckklappe. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Dienstagfrüh kurz nach 03:00 Uhr wurde in der Dornheimstraße ein abgestellter Roller beschädigt. Die Täter stießen das Zweirad um, wodurch der Tankdeckel beschädigt wurde und Treibstoff auf die Straße lief. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Feuerwehr kam hier zum Einsatz, um den ausgelaufenen Kraftstoff zu beseitigen. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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