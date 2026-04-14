Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei berauschte und betrunkene E-Scooter-Fahrer in Erfurt gestoppt

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag (14.04.2026) stellten Polizisten in Erfurt zwei berauschte und betrunkene E-Scooter-Fahrer fest. Zunächst kontrollierte eine Streife gegen 00:40 Uhr in der Regierungsstraße einen 38-Jährigen. Dieser stand mit etwas über 0,1 Promille leicht unter Alkoholeinfluss. Allerdings reagierte ein freiwilliger Drogenvortest bei ihm positiv auf Cannabis, Amphetamine und Methamphetamine. Nur etwa zehn Minuten später geriet ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer im Bereich des Fischmarkts in eine Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 2,2 Promille. Beide Männer mussten sich auf einer Dienststelle Blutentnahmen unterziehen. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (DS)

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