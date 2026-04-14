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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene Frau steigt in Restaurant ein und beschädigt mehrere Flaschen

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (13.04.2026) stieg eine 39-jährige Frau in Erfurt in die Lagerräume eines Restaurants ein und verursachte dabei Sachschaden. Gegen 17:00 Uhr gelangte die stark betrunkene Erfurterin über ein offenstehendes Fenster in das Lokal in der Meister-Eckehart-Straße. Dort nahm sie mehrere Lebensmittel, Ausweisdokumente und Bargeld an sich. Noch während der Tatausführung wurde sie vom Personal entdeckt und angesprochen. Daraufhin zerstörte sie mehrere Getränkeflaschen und verletzte sich dabei leicht. Hinzugerufene Polizeibeamte führten bei der Täterin einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,7 Promille ergab. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und übergaben es noch vor Ort an den Eigentümer. Gegen die 39-Jährige wird nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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