Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Erfurter Umland

Erfurt (ots)

Gestern Abend (14.04.2026) kam es im Erfurter Umland zu einem Wildunfall. Eine Skoda-Fahrerin war gegen 21:00 Uhr zwischen Bischleben und Hochheim unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die 65-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der Skoda blieb fahrbereit und die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. (SO)

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