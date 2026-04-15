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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wildunfall im Erfurter Umland

Erfurt (ots)

Gestern Abend (14.04.2026) kam es im Erfurter Umland zu einem Wildunfall. Eine Skoda-Fahrerin war gegen 21:00 Uhr zwischen Bischleben und Hochheim unterwegs gewesen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die 65-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Der Skoda blieb fahrbereit und die Fahrerin glücklicherweise unverletzt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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