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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bombendrohung gegen Schulzentrum Nord

Kaiserslautern (ots)

Gegen die Berufsbildende Schule I richtete sich am Montagabend eine Bombendrohung. Sie wurde per E-Mail an die Schule und die Polizei geschickt. Einsatzkräfte überprüften noch in der Nacht das Schulgelände auf dem Kaiserberg. In Absprache mit der Schulleitung wurde der Unterricht am Dienstag vorsorglich abgesagt. Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen konnten keine Hinweise auf eine Ernsthaftigkeit der Drohung erlangt werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Nachricht in Zusammenhang mit einer Serie von ähnlichen E-Mails steht, die bundesweit an verschiedene Stellen versandt wurden. Die Ermittlungen nach dem Verfasser laufen. Aus ermittlungstaktischen Gründen veröffentlichen die Behörden aktuell keine weiteren Informationen zu den Inhalten der Drohungen. |erf

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Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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