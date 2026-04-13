POL-PPWP: Verletzter in der Mannheimer Straße: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung
Kaiserslautern (ots)
Nachdem am Donnerstagabend (09.04.2026) in der Mannheimer Straße eine schwerverletzte Person aufgefunden wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/5Ad0wcS), erbrachten die polizeilichen Untersuchungsmaßnahmen nun neue Erkenntnisse. Der 32-Jährige konnte zwischenzeitlich zu den Geschehnissen befragt werden. Seine Aussage, sowie weitere Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Die Kriminalbeamten gehen nach derzeitigem Sachstand nicht von Fremdeinwirkung aus. |kle
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