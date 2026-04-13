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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verletzter in der Mannheimer Straße: Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Kaiserslautern (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (09.04.2026) in der Mannheimer Straße eine schwerverletzte Person aufgefunden wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/5Ad0wcS), erbrachten die polizeilichen Untersuchungsmaßnahmen nun neue Erkenntnisse. Der 32-Jährige konnte zwischenzeitlich zu den Geschehnissen befragt werden. Seine Aussage, sowie weitere Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Die Kriminalbeamten gehen nach derzeitigem Sachstand nicht von Fremdeinwirkung aus. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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