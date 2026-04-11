Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer im Computerladen

Kaiserslautern (ots)

Ein 31-jähriger Mann sorgte am Freitagnachmittag in einem Computerladen in der Merkurstraße für einen Polizeieinsatz. Nachdem er des Geschäfts verwiesen wurde, schlug er vor der Tür immer wieder mit dem Kopf gegen eine Wand.

Bei Antreffen der Polizei machte er wirre Angaben. Er wurde zur weiteren Abklärung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

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