Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei beteiligt sich an europaweiter Kontrollwoche

Westpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligt sich vom 13. bis 19. April an der europaweiten Kontrollaktion "ROADPOL Speedweek". Im Fokus dieser Aktionswoche steht die Intensivierung von Geschwindigkeitskontrollen, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Vor diesem Hintergrund verstärkt die Polizei ihre Maßnahmen, um Verkehrsteilnehmende für die Risiken von zu schnellem Fahren und Geschwindigkeitsüberschreitungen zu sensibilisieren und regelkonformes Verhalten im Straßenverkehr zu fördern.

Während der Kontrollwoche werden an mehreren Orten stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ergänzend kontrolliert die Polizei auch mit zivilen Streifen, insbesondere auf Autobahnen.

Die Teilnahme an der ROADPOL Speedweek soll zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen. Neben der konsequenten Überwachung steht auch die Präventionsarbeit im Vordergrund. Im direkten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern möchte die Polizei das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit schärfen und vorbeugend aufklären. |erf

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