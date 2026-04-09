Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Einbrüche: Hoher Schaden

Kaiserslautern / Hochspeyer (ots)

Am Dienstag kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet und in Hochspeyer. In allen Fällen nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich ungehindert Zugang zu den Einfamilienhäusern zu verschaffen. Die Unbekannten hatten es neben jeweils einem Haus in der Kaiserslauterer Alex-Müller-Straße und im Lothringer Dell auch auf ein Gebäude in der Enkenbacher Straße in Hochspeyer abgesehen. Diebesgut und Einbruchsschäden zusammengezählt dürfte dabei in Summe ein Schaden von mindestens 41.000 Euro entstanden sein. Erbeutet haben die Täter Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Untersuchung. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, sich unter 0631 369-13312 zu melden. |kle

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