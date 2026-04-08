PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Girl's Day 2026 - Ein Blick hinter die Polizeikulissen

POL-PPWP: Girl
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Westpfalz am bundesweiten Girl's Day. Alle Interessierten erhalten am 23. April die Chance, die Arbeit der Polizei vor Ort kennenzulernen.

Die Idee zum Girl's Day kam vor 25 Jahren auf: 2001 fand der erste Tag statt, an dem Unternehmen und Institutionen Angebote für Mädchen schufen, um in einen "geschlechteruntypischen Beruf" reinzuschnuppern. Das Konzept hat sich bewährt. "Die Schülerinnen haben so die Chance, ihre Berufs- und Studienwahl nicht nur nach herkömmlichen, tradierten Zuschreibungen zu wählen, sondern verschiedene Optionen zu erproben und ihre Wahl letztendlich entsprechend ihrer individuellen Interessen und Kompetenzen zu treffen - frei von Geschlechterklischees", heißt es in einer Pressemeldung der Girl's-Day-Organisatoren.

Selbstverständlich beteiligt sich die Polizei an diesem Projekt. So bietet das Präsidium Westpfalz ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte an. Angefangen mit der Spurensuche bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, hin zur Autobahnpolizei und dem Alarm für Lutra 70 über Besuche bei den Inspektionen in Landstuhl, Lauterecken und Pirmasens bis nach Zweibrücken. Hier gibt es spannende Einblicke und Hintergrundinfos zum Polizeiberuf. Vor allem aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Angebote sind im Internet unter https://s.rlp.de/0ZWC2Xi abrufbar. Einfach anmelden und auf eigene Spurensuche für den richtigen Beruf gehen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 17:39

    POL-PPWP: Polizeikontrolle nach auffälliger Fahrweise

    Schopp (ots) - Am frühen Freitagabend wird der Polizei eine männliche Person gemeldet, die mit ihrem Pkw in auffälliger Weise durch die Ortschaft fährt. Der Fahrer soll sich aufdringlich gegenüber anderen Personen verhalten haben. Durch die Einsatzkräfte der Polizei konnte der 33-jährige Betroffene an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden drogentypische Symptome bei ihm ...

    mehr
  • 01.04.2026 – 15:26

    POL-PPWP: Schock-Anruf: Telefonbetrüger erbeuten mehr als 20.000 Euro

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag schlugen Betrüger im Stadtgebiet zu. Kurz vor 17 Uhr kontaktierten sie eine 88-Jährige in der bekannten Schock-Anruf-Manier. Unter dem Vorwand, dass ein naher Angehöriger festgenommen wurde und nur durch die Zahlung einer Kaution wieder freikäme, brachten die Täter die Frau dazu etwa 21.000 Euro Bargeld an einen Abholer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren