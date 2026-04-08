Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Girl's Day 2026 - Ein Blick hinter die Polizeikulissen

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Kaiserslautern (ots)

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Polizeipräsidium Westpfalz am bundesweiten Girl's Day. Alle Interessierten erhalten am 23. April die Chance, die Arbeit der Polizei vor Ort kennenzulernen.

Die Idee zum Girl's Day kam vor 25 Jahren auf: 2001 fand der erste Tag statt, an dem Unternehmen und Institutionen Angebote für Mädchen schufen, um in einen "geschlechteruntypischen Beruf" reinzuschnuppern. Das Konzept hat sich bewährt. "Die Schülerinnen haben so die Chance, ihre Berufs- und Studienwahl nicht nur nach herkömmlichen, tradierten Zuschreibungen zu wählen, sondern verschiedene Optionen zu erproben und ihre Wahl letztendlich entsprechend ihrer individuellen Interessen und Kompetenzen zu treffen - frei von Geschlechterklischees", heißt es in einer Pressemeldung der Girl's-Day-Organisatoren.

Selbstverständlich beteiligt sich die Polizei an diesem Projekt. So bietet das Präsidium Westpfalz ganz unterschiedliche Themenschwerpunkte an. Angefangen mit der Spurensuche bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern, hin zur Autobahnpolizei und dem Alarm für Lutra 70 über Besuche bei den Inspektionen in Landstuhl, Lauterecken und Pirmasens bis nach Zweibrücken. Hier gibt es spannende Einblicke und Hintergrundinfos zum Polizeiberuf. Vor allem aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Die Angebote sind im Internet unter https://s.rlp.de/0ZWC2Xi abrufbar. Einfach anmelden und auf eigene Spurensuche für den richtigen Beruf gehen. |laa

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